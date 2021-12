Frau in Zuckerbergs „Metaverse“ sexuell belästigt

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg ist sicher: Virtual-Reality-Welten, in denen sich Menschen mit VR-Brille am Kopf online treffen, plauschen und miteinander spielen, sind die nächste Evolutionsstufe des Internets. Sogar Facebooks Name wurde angepasst: Meta macht das „Metaverse“. Probleme sozialer Netzwerke machen aber auch vor der VR-Welt nicht Halt: In einem Teil des „Metaverse“ wurde eine Frau sexuell belästigt.