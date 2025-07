Mercedes: Kundendaten für bessere Fahrassistenz

Mercedes-Benz will Fahrerassistenzsysteme künftig mit Bild- und Sensordaten des realen Straßenverkehrs aus privaten Fahrzeugen weiterentwickeln. Ab Ende Juli sollen in Deutschland Daten aus Kundenflotten genutzt werden, um automatisierte Fahrfunktionen für komplexe Verkehrssituationen zu trainieren, erklärte Mercedes am Mittwoch.