„Müssen Mut haben, an großen Schrauben zu drehen“

Zurück zur Teuerung. Zeit meines schon längeren Daseins kann ich mich nicht erinnern, dass man in Italien billiger tanken kann als in Österreich. Wenn ich jetzt an die Adria fahre, denke ich nicht mehr an den vollen Autotank, sondern daran, diesen günstiger – sogar an der Autobahn – in Italien, wo die Treibstoffkosten immer ein Albtraum waren, zu befüllen. Was aber keine Sorge weniger ist. Was läuft hier falsch, was kann man hier tun, Herr Minister?

Das Beispiel Deutschland zeigt – übrigens genauso wie die Beispiele in Ungarn und Slowenien –, dass ein Preisdeckel beim Treibstoff nichts bringt. In den Markt einzugreifen hat nicht einmal in den 1970er-Jahren funktioniert. Wir haben daher die Pendlerinnen und Pendler entlastet und werden mit weiteren Entlastungen die Teuerung dämpfen.