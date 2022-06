Millionenschaden auf Feldern durch Unwetter

Heute scheint die Sonne über Oberösterreich - doch die Unwetterbilanz hat es heuer schon in sich: Besonders die Unwetterfront „Maya“ am Pfingstwochenende, an dem es zu 800 Feuerwehreinsätzen kam, richtete auf Feldern teils heftige Überschwemmungen an. Vor allem landwirtschaftliche Flächen in den Bezirken Grieskirchen, Ried und Eferding waren betroffen. Ackerkulturen wie Mais, Getreide oder auch Soja wurden geschädigt.