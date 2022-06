Britney Spears‘ Ex-Mann stürmte ihre Traumhochzeit

Polizei-Einsatz auf Britney Spears‘ Hochzeit! Am schönsten Tag ihres Lebens sorgte Jason Alexander, Kurzzeit-Ex-Ehemann von Britney Spears, für reichlich Wirbel. Der 40-Jährige hat am Donnerstag ungeladen die Trauung der Sängerin mit Sam Asghari gestürmt und wurde vor der Villa der Braut in Kalifornien festgenommen. Dies bestätigte die Polizei im Bezirk Ventura County.