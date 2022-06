Britney Spears hat ihren Sam Asghari geheiratet

Es soll ein rauschendes Fest gewesen sein, berichtete unter anderem das „People“-Magazin. Demnach sei Britney Spears in ihrem Traumkleid zu den Klängen von Elvis Presleys Song „Can‘t Help Falling In Love“ zum Altar geschritten sein. Ganze neun Monate habe die Sängerin die Zeremonie geplant, damit alles perfekt wird.