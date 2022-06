Ein Verletzter nach Unfall mit vier Lkw auf der A1

Zu gleich zwei Unfällen mit mehreren Schwertransportern kam es vor kurzem in den frühen Nachmittagsstunden auf der Westautobahn im Bezirk Amstetten. In Viehdorf und St. Georgen am Ybbsfelde krachten in Fahrtrichtung Salzburg innerhalb kürzester Zeit zuerst ein Pkw und ein Klein-Lkw zusammen, nur eine halbe Stunde später waren gleich vier Lkw aus bisher unbekannter Ursache in eine Karambolage verwickelt. Mehrere Feuerwehren wurden alarmiert und rückten unverzüglich zum Unglücksort aus. „Eine Person erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und musste von den Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit werden“, erklärt Einsatzleiter Martin Nahringbauer. Anschließend waren Mitglieder der Feuerwehren St. Georgen am Ybbsfelde, Amstetten, Krahof und Blindenmarkt gemeinsam mit einer privaten Firma noch längere Zeit damit beschäftigt, die Lkw zu bergen.