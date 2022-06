SPÖ will neues Programm zum Strafrecht auflegen

Die SPÖ will bis Jahresende ihre Vorstellungen für ein „modernes Strafrecht“ auf den Tisch legen. Dies kündigte die sozialdemokratische Justizsprecherin im Nationalrat, Selma Yildirim, am Donnerstag gegenüber der APA am Rande einer Pressekonferenz in Innsbruck an. Das rote Programm werde jedenfalls keine Tendenz zu höheren Strafen bzw. Strafverschärfungen aufweisen, stellte Yildirim klar.