Apple zeigt M2-Macbooks, macht PayPal Konkurrenz

Apple-Nutzer könnten Geldsummen in bis zu vier Einzelzahlungen aufteilen - ohne Zinsen und Gebühren. In der Corona-Krise boomte das Geschäft mit Ratenzahlungen (Buy now, pay later - BNPL), angesichts steigender Zinsen und hoher Inflation mehren sich inzwischen allerdings Meldungen von Tilgungsproblemen einzelner Kunden.