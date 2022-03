Apple zeigt Mac Studio, neues iPad Air & iPhone SE

Neue Inhalte bei Apple TV+

Apples hauseigener Streamingdienst Apple TV+ will im Wettrüsten mit Netflix und Disney+ weiter in hauseigene Inhalte investieren, kündigte Konzernchef Tim Cook im Content-Bereich an - und verwies auf die guten Kritiken, die bisherige Produktionen erhalten haben. Neue Kunden will man auch mit exklusiven Sportübertragungen gewinnen - etwa „Friday Night Baseball“.