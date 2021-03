Gebrauchte Macbooks mit Intel-CPU nun Ladenhüter

Den gegenüber anderen Herstellern deutlich höheren Preis von Apple-Geräten nahmen viele Käufer in der Vergangenheit auch aufgrund der hohen Wiederverkaufspreise in Kauf, die Apple-Hardware am Gebrauchtmarkt erzielt. Ein teurer Laptop konnte nach einem oder zwei Betriebsjahren mit relativ geringem Wertverlust weiterverkauft werden. Damit ist nun aber vorerst Schluss, ärgern sich Apple-Kunden.