Kann Hartberg wieder alle überraschen?

„Wir haben in Hartberg einen großen Umbruch gehabt, deshalb wird’s Geduld brauchen!“ Erst wenn seine Mannschaft gänzlich fertig gebaut ist, will Manfred Schmid, der Freitag am (14) auf der Hohen Warte gegen die Vienna testen lässt, über Saisonziele reden. Einzige klare Order: „Mit dem Abstieg wollen wir nichts zu tun haben!“ Für die „Krone“ nahm sich der sympathische Coach aber Zeit, sprach eine Woche vorm Saisonstart beim Cup in Lafnitz (26.7.) über die zahlreichen Neuerungen:

Die neuen Torleute: „Mit dem 205 Meter großen Tom Ritzy Hülsmann haben wir ein Riesentalent von Bayern bekommen. Ammar Helac ist ein erfahrener Mann aus Altach, den wir nach Sallingers Abgang nach Schottland gebraucht haben. Mit Maric, Postl und Scherf, der zuletzt einmal zur Probe in Stripfing war, sehe ich uns im Tor gut aufgestellt.“