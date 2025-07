Und plötzlich ertönte in Portrush Wiener Dialekt

Plötzlich ertönte am vierten Loch der British Open in Portrush im gepflegten englischen Sprachgemurmel in edlem Wiener Dialekt: „Super Sepp!“ Hockey-Spieler Lukas Mosser vom AHTC Wien feuerte Österreichs Golfstar begeistert an. Der 20-Jährige lächelte: „Der Sepp ist einfach ein Traumspieler, ein leiwander Typ. Mir taugt auch, dass er ein echter Wiener ist.“