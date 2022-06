Preisexplosion trifft jetzt auch den Linz Westring

Projekt nicht in Frage stellen

Für den Infrastrukturlandesrat wäre es fahrlässig, das Projekt wegen der Kostensteigerung in Frage zu stellen. „Wir wissen um die durch Teuerung und Inflation hervorgerufenen Herausforderungen. Diese können nur mit einem gemeinsamen Kraftakt bewältigt werden“ In einer Arbeitsgruppe von Asfinag, Land OÖ und Landeshauptstadt wird die Kostenerhöhung im Detail besprochen und exakt dargelegt. Die Arbeiten an der Westringbrücke laufen auf Hochtouren. Bereits im Herbst 2024 soll die Brücke im Einsatz sein.