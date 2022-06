Ausnahmezustand in Göfis: „Hier drehen alle durch“

Damit haben sie eine Runde vor Ende den erstmaligen Aufstieg in die Eliteliga schon fixiert - was im Verein für riesengroße Euphorie sorgt. „Hier drehen alle durch“, lacht Spiegel, „wir hatten am Wochenende auch noch unser Pfingstfest, es hätte wirklich nicht besser laufen können. Das Spiel von Alberschwende hat sich die Mannschaft zusammen im Livestream angeschaut - als klar war, dass es für uns reicht, sind natürlich alle eskaliert!“