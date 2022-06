Nach Drogenparty Polizisten in Tirol attackiert

In der Nacht auf Freitag mussten Beamte und Sanitäter wegen Vergiftungserscheinungen nach einer Drogenparty in eine Wohnung mit vier Männern (26, 21, 18, 18) in Reith im Alpbachtal ausrücken. Die beiden 18-Jährigen mussten ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht werden. Einer von ihnen attackierte im Rettungswagen einen mitfahrenden Polizisten mit Händen und Füßen. Erst mit Hilfe eines zweiten Beamten konnte die Situation unter Kontrolle gebracht werden.