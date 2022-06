Neuer Mercedes GLC zieht die Luxusschraube an

Mehr Raum, mehr Technik

Mit den Veränderungen macht der GLC einen großen Sprung nach vorne, insbesondere, was Komfort- und Sicherheitsausstattung betrifft. Das spiegelt sich auch in der Optik wider. Das neue SUV hat sich weiter gestreckt, Höhe und Breite sind aber unverändert geblieben. Von den insgesamt sechs Zentimetern kommen drei dem Kofferraum zugute, der auf 600 Liter anwächst, ein Plus von 50 Litern. Mit umgeklappten Rücksitzen können maximal 1640 Liter zugeladen werden. Nette Sache: Das leicht abnehmbare Kofferraumrollo kann im Mildhybrid bei Bedarf in einer dafür vorgesehene Aussparung im Kofferraumunterboden abgelegt werden. Beim PHEV bleibt wegen der Batterie weniger Platz, 460 Liter fasst der Gepäckraum dann noch. Der Radstand wuchs um 1,5 Zentimeter, was insbesondere Fahrgäste in Reihe zwei freut. An Ausstattungsniveaus gibt es künftig serienmäßig die Avantgarde- oder gegen Aufpreis die AMG-Linie.