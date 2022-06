Microsoft sichert sich weiteres Grundstück in NÖ

Der US-Technologiekonzern Microsoft dürfte sich in Achau im niederösterreichischen Bezirk Mödling ansiedeln. Gekauft wurden dort 2021 einem Bericht zufolge rund 36.700 Quadratmeter Land in einem Gewerbegebiet für etwa 17,7 Millionen Euro. Entstehen dürfte eines von drei in Ostösterreich geplanten Rechenzentren.