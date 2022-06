Video: Masken-Wirrwarr in Zügen von und nach Wien

„Wir werden das auch noch schaffen“

Während man an einem Wiener Bahnhof die FFP2-Maske tragen muss, kann man sie fallen lassen, wenn man dort in ein Geschäft geht. Bei der Rückkehr in die Bahnhofshalle ist die Maske dann wieder zu tragen. „Wir haben schon so viel kontrolliert, wir werden das auch noch schaffen“, blieb ein ÖBB-Sprecher am Rande eines Hintergrundgesprächs guter Dinge. An weitere Lockerungen über den Sommer denkt man in Wien anscheinend nicht. Die Verordnung ist bis 23. August befristet.