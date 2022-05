Stadt Wien hält weiter an der Maskenpflicht fest

„Sinnvoll, dass das Virus nicht weitergegeben wird“

Damit bleiben die Masken auch weiterhin Teil des Alltags in der Bundeshauptstadt. Konkret müssen damit in den öffentlichen Verkehrsmitteln, in Apotheken, Ordinationen und Spitälern Masken getragen werden, so Ludwig. Er betont, dass es sinnvoll sei, darauf zu achten, dass das Virus nicht weitergegeben wird.