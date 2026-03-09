Vorteilswelt
Lückenschluss

Bald 2-Kilometer-Radweg auf Wiedner Hauptstraße

Wien
09.03.2026 13:40
NEOS-Wien-Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner, Margareten-Bezirksvorsteher Michael ...
NEOS-Wien-Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner, Margareten-Bezirksvorsteher Michael Luxenberger (Grüne), Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) und die Wieden-Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl (SPÖ).(Bild: Christian Fürthner)
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

Auf der Wiedner Hauptstraße soll die Radweg-Lücke zwischen Johann-Strauß-Gasse und Hartmanngasse bis Juli 2026 geschlossen werden. Am Montag erfolgte der Baustart. 

Der neue Abschnitt schließt an die bereits bestehenden Radwege vom Karlsplatz bis zur Johann-Strauß-Gasse und von der Hartmanngasse bis zum Matzleinsdorfer Platz an.

Damit soll bis Juli eine durchgehende zwei Kilometer lange Strecke entstehen, die den 1., 4., 5., und 10. Bezirk miteinander verbindet.

9 Bäume werden gepflanzt
Für Begrünung sorgen neun Bäume, sieben Hochstammsträucher und acht Beete, wie Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) und die beiden Bezirksvorsteher von Wieden und Margareten, Lea Halbwidl (SPÖ) und Michael Luxenberger (Grüne), verkündeten.

Stadträtin Ulli Sima (Mitte), Neos-Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner und der ...
Für 20 Millionen:
Wien baut in diesem Jahr Radwege in Leichtbauweise
25.02.2026

Auch einen neuen Trinkbrunnen wird es geben. Die Bim-Station Johann-Strauß-Gasse bekommt einen begrünten Unterstand. 

„Bereits 2024 haben wir den 1. Teil der Wiedner Hauptstraße unter dem Motto ‘Raus aus dem Asphalt‘ auf über 1 km klimafit umgestaltet, 11 neue Bäume ergänzen dort die alte Allee mit ihren 135 Bestandsbäumen, 1300 Quadratmeter neue Grünflächen wurden errichtet. Der dortige komfortable Zwei-Richtungsradweg wird bereits gut angenommen“, freut sich Sima. 

Mehrzweckstreifen muss weichen 
Für den zentralen Lückenschluss auf der Wiedner Hauptstraße wird der aktuell bestehende Mehrzweckstreifen auf der stadteinwärts führenden Seite in diesem Abschnitt der Wiedner Hauptstraße durch einen 250 Meter langen baulich getrennten Zwei-Richtungs-Radweg ersetzt.

Der Mehrzweckstreifen stadtauswärts bleibt dabei erhalten, um dem Radverkehr ein zweimaliges Queren der Wiedner Hauptstraße zu ersparen. 

Wien
09.03.2026 13:40
Wien
Lückenschluss
Bald 2-Kilometer-Radweg auf Wiedner Hauptstraße
Damen und Herren stark
Atzgersdorf ist für den großen Wurf bereit
Mordprozess
Nachbarn in Wien erschossen: „Das war ein Unfall“
