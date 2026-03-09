Bald 2-Kilometer-Radweg auf Wiedner Hauptstraße

„Bereits 2024 haben wir den 1. Teil der Wiedner Hauptstraße unter dem Motto ‘Raus aus dem Asphalt‘ auf über 1 km klimafit umgestaltet, 11 neue Bäume ergänzen dort die alte Allee mit ihren 135 Bestandsbäumen, 1300 Quadratmeter neue Grünflächen wurden errichtet. Der dortige komfortable Zwei-Richtungsradweg wird bereits gut angenommen“, freut sich Sima.