ÖBB, Wien: Masken-Aus führt zu kuriosen Szenen

Durchsage in Zügen, Masken zum Austeilen

Was zu manch kuriosen Situationen führen könnte - etwa in Pendlerzügen, die aus den Bundesländern nach Wien kommen. Laut ÖBB wird es in den Zügen vor der Stadtgrenze eine Durchsage geben - in den meisten Zügen automatisch und in den Fernverkehrszügen durch den Zugbegleiter. Zugbegleiter weisen Fahrgäste auch persönlich darauf hin und haben FFP2-Masken zum Austeilen dabei.