Rumänische Einbrecher von Polizei bei Graz gefasst

Die drei Rumänen - zwei Männer (32, 20) und eine 20 Jahre alte Frau - brachen in der Nacht auf 17. März 2022 in Raaba (Bezirk Graz-Umgebung), gleich in der Nähe der Autobahn, in mehrere Wohnobjekte ein. Polizisten fahndeten daraufhin nach den Unbekannten. Dabei konnten die Verdächtigen am 26. März 2022 erneut an den Tatorten wahrgenommen und von Beamten der Polizeiinspektion Raaba schließlich festgenommen werden.