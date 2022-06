KI entwickelte Giftgas: Wie real ist die Gefahr?

Zwar räumt Schug ein: „Das könnte schon eine neue Art der Gefährdung sein, wenn neue Gifte und neue Synthesewege am Computer entwickelt werden.“ Aber die große Frage sei immer, ob man die Stoffe überhaupt synthetisieren - also herstellen - könnte. Manche Verbindungen halten vielleicht nicht, in anderen Fällen mangelt es an Rohstoffen.