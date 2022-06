Katzen laufen Hunden bei Tierfreunden den Rang ab

„OÖ-Krone“:Herr Hurnaus, vor einem Jahr hat tractive bei einer Finanzierungsrunde mehr als 28 Millionen Euro eingesammelt. Was passierte seither?

Michael Hurnaus: Wir haben unser Team auf 170 Mitarbeiter erweitert, davon sind zehn in den USA. Nordamerika ist mittlerweile unser mit Abstand am stärksten wachsender Markt.