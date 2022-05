Kleintiere als große Verlierer der Corona-Pandemie

Sie werden bei Mistkübeln, auf einem Parkplatz oder direkt vor dem Tierheim in Schachteln ausgesetzt und herzlos ihrem Schicksal überlassen - Haustiere, deren Halter ihrer überdrüssig geworden sind. Im Gespräch mit der „Krone“ berichtet das TierQuarTier Wien über die dramatische Zunahme an gefundenen sowie abgenommenen Kleintieren. Kaninchen, Meerschweinchen, Ratte & Co. warten in der Donaustadt auf verantwortungsvolle Menschen.