„Spellforce III Reforce“: RPG trifft Strategie

In „SpellForce III Reforced“ werden Gamer gleichzeitig mit den Herausforderungen eines Rollen- und eines Echtzeitstrategiespiels konfrontiert. Um erfolgreich zu sein, müssten sie beide Genres beherrschen und die Kontrolle über eine große Armee sowie vier einzigartige Helden gleichzeitig übernehmen, so THQ Nordic in einer Mitteilung.