Der Sommer kehrt Mitte der Woche wieder zurück

Grau in grau präsentierte sich großteils das vergangene Wochenende, und auch der Start in die neue Woche bleibt sehr wechselhaft. „Am meisten Sonnenschein wird es jeweils am Vormittag geben, am Nachmittag ziehen dann Quellwolken auf, die Niederschlag bringen“, weiß ZAMG-Meteorologe Josef Haslhofer. Dieses Phänomen wird uns die gesamte Woche begleiten.