Italo-Champ sechs Tage in Kärnten

Olivier Giroud, Leao & Co. logieren im noblen Warmbaderhof, trainiert wird in Landskron. „Am 26. oder 27. Juli hat Milan ein Match in Klagenfurt“, erklärt Veranstalter Hannes Empl. Ursprünglich war Liverpool geplant, die Engländer sparren jetzt voraussichtlich am 27. Juli in der Mozartstadt gegen Salzburg.