Dieser Betrüger stieß auf das völlig falsche Opfer

„Ihre Tochter war in einen Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten verwickelt. Wenn sie nicht in Haft soll, ist eine Kaution fällig!“ Mit solchen Anrufen versuchen Betrüger immer wieder, das Geld ihrer Opfer an sich zu bringen. Doch am Mittwochnachmittag landete ein solcher Betrüger bei einer 87-jährigen Klagenfurterin an der falschen Adresse.