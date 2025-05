Polizei kassierte heute Nacht 33 Führerscheine ein

So kontrollierten Beamte auch in der Nacht auf Freitag wieder hunderte Autofahrer, die auf den Kärntner Straßen unterwegs waren. Dabei wurden insgesamt 26 Führerscheine von Alkolenkern und sieben Scheine von Drogenlenkern einkassiert. Sieben Autofahrer hatten zwar auch etwas „getankt“, aber gerade so wenig, dass es nur bei einer Geldstrafe blieb.