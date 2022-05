Video-Krankschreibung: Hitzige Debatte um ÖGK-Plan

Telefonische Krankmeldung beibehalten

Die Ärztekammer will aber die telefonische Krankmeldung noch beibehalten. Nur weil die Pandemie anscheinend eine Pause einlege, sei das kein Grund, „dieses sinnvolle Werkzeug so überstürzt über Bord zu werfen“, so Johannes Steinhart, Wiener Kammer-Chef und ÖÄK-Vizepräsident, in einer Aussendung. Er sah den „ÖGK-Wirtschaftskammerflügel“ am Werk, dem er Misstrauen gegenüber den Versicherten attestierte.