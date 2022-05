Brauchen unsere Züge bald eigene Masken-Abteile?

Schutz für gefährdete Personen?

„Frage mich, ob es nicht möglich wäre, in Zügen ,Masken-Abteile‘ zu machen?“, stellte nun etwa die ehemalige Pressesprecherin von Rudi Anschober in den Raum. Damit würde all jenen geholfen werden, die aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation besonders durch eine Ansteckung gefährdet sind, sich im Zug aber sicher fühlen wollen, so das Argument.