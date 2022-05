Pause für 3 Monate, aber „Maske wird wiederkommen“

Am 1. Juni letzte PCR-Tests an Schulen

Ausgesetzt werden mit diesem Tag auch die PCR-Tests an den Schulen: „Am 1. Juni wird an den Schulen das letzte Mal in diesem Schuljahr auf Corona getestet“, heißt es in einer Information des Bildungsministeriums. Bei neuen Fällen in der Klasse könnten aber weiter „anlassbezogen Antigentests“ durchgeführt werden.