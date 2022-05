Inflation: Apple-Personal bekommt Gehaltserhöhung

Der US-Konzern Apple will angesichts der zunehmenden Inflation den Stundenlohn für seine Mitarbeiter in den USA erhöhen. Das Einstiegsgehalt für stundenweise Beschäftigte in den Vereinigten Staaten werde auf mindestens 22 Dollar (20,65 Euro) steigen, was einer Erhöhung um 45 Prozent gegenüber 2018 entspreche, berichtete das „Wall Street Journal“ aus einer internen E-Mail des Unternehmens. Indes gibt es laut Insidern Zweifel der Firma, dass der iPhone-Absatz heuer ansteigt.