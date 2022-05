MFG hält sich zu Kandidaten in Krems bedeckt

Am 4. September haben die Kremser die Qual der (Gemeinderats-)Wahl. Bereits jetzt können sie sich aber überlegen, wem sie ihre Stimme geben. Fast alle Parteien haben ihre Spitzenkandidaten präsentiert. Für die SPÖ geht Stadtchef Reinhard Resch ins Rennen. ÖVP-Frontmann Florian Kamleitner will ihm den Bürgermeistersessel abluchsen. Die FPÖ tritt mit Stadträtin Susanne Rosenkranz an. Die Neos kürten Dominic Heinz zum Frontmann. Für die KLS geht das Duo Wolfgang Mahrer (Listenerster) und Nikolaus Lackner an den Start.