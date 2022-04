Stadtchef wandert nun zu Fuß quer durch ganz Krems

Wahltermin und manche Kandidaten noch offen

Zufällig ist der Zeitpunkt von Reschs Tour durch Krems freilich nicht gewählt. Spätestens im Herbst wird – wie berichtet – ein neuer Gemeinderat gewählt. Vorerst bleibt der genaue Termin für den Urnengang noch ein Geheimnis. Ebenso unbekannt ist, wer für die ÖVP, die Grünen und die Neos als an vorderster Front ins Rennen geht. Nach zehn Jahren als Stadtchef will Resch (SPÖ) im Amt bleiben. Bei der FPÖ tritt Stadträtin Susanne Rosenkranz, bei der KLS Wolfgang Mahrer auf der Spitzenposition an.