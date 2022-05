Journale sorgen vor der Wahl in Krems für Wirbel

„Das Reden von Gemeinsamkeit des Bürgermeisters ist Inszenierung. Er will anderen vorschreiben, was sie sagen dürfen„, poltert ÖVP-Vizestadtchef Martin Sedelmaier. Auch FPÖ-Stadträtin Susanne Rosenkranz gibt zu bedenken: „Die Beiträge sollten an die Mandatsstärke angepasst werden."