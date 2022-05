Wahlen in Krems finden am 4. September statt

Am 4. September, dem Sonntag vor Schulbeginn, wird in Krems gewählt. Das gab SPÖ-Stadtchef Reinhard Resch am Donnerstag bekannt. „In diesen krisengeschüttelten Zeiten ist es mir als Bürgermeister wichtig, für Kontinuität und Stabilität zu sorgen und bestmöglich mit der Arbeit für unsere Stadt fortzufahren“, begründet er seine Entscheidung.