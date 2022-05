Meisterstück mit Skalpell im Kremser Klinikum

Schon bei seiner ersten großen Operation beweist Europas jüngster Primarius, dass seine Bestellung durch die Landesklinikumholding ein echter Glücksgriff ist. Denn jetzt setzte der 36-jährige Top-Spezialist für Onkologie Dr. Dietmar Dammerer im Krankenhaus in Krems sein Skalpell zur schwierigen Entfernung eines seltenen Knochen-Tumors (Sarkoms) an. Der Eingriff wurde erstmals in Niederösterreich durchgeführt.