Marktanteil verdoppelt: E-Autos boomen weltweit

Kritisch für den Erfolg der E-Mobilität bleibt die Ladeinfrastruktur. Hier zeigen sich im weltweiten Vergleich gravierende Unterschiede: In China kommen rechnerisch im Schnitt sieben E-Autos auf einen öffentlichen Ladepunkt; in Deutschland hingegen 27, in den USA 21. Auch absolut betrachtet führt China in diesem Ranking: Über 1,1 Millionen öffentliche Ladepunkte stehen im Reich der Mitte zur Verfügung, in Deutschland waren es 2021 knapp 50.000. Schaufuss: "In Europa gilt es, das Ausbautempo hochzuhalten- bis 2030 müssten wöchentlich 5000 bis 10.000 neue Ladepunkte hinzukommen, um den reibungslosen Ausbau der E-Mobilität zu ermöglichen.