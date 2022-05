Ab Anfang Juni keine PCR-Tests mehr an Schulen

An den Schulen fallen ab Juni die verpflichtenden PCR-Tests weg. Sollten in einer Klasse Fälle auftreten, können weiterhin Antigen-Tests durchgeführt werden. Dieser Schritt stehe im Einklang mit den anderen Schritten der Bundesregierung, betonte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP). „Heute kann die letzte Maßnahme in der Schule aufgehoben werden“.