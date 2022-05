Bier-Prozess: Urteile sollen am Mittwoch fallen

„Gelegenheit macht Diebe“ - das dürfte wohl das Motto des groß angelegten Bierdiebstahls in der Brauerei Puntigam gewesen sein. Mehr als eine Million Liter des Gebräus wechselte getarnt als Bruchware in acht Jahren den Besitzer. Am Montag und am Dienstag sollen noch 50 Zeugen gehört werden, ehe am Mittwoch die Urteile fallen.