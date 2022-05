Mehrere Schwerverletzte bei Unfall in Reith

Gegen 22 Uhr fuhr der 18-Jährige gemeinsam mit zwei weiteren Insassen in seinem Pkw auf der Landesstraße von Oberndorf in Richtung Reith. Weil vor ihm ein Fahrzeug stark abbremste, musste auch er auf die Bremse steigen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen den Gehsteig. Dadurch wurde der Pkw in die Höhe katapultiert und rund 20 Meter durch die Luft geschleudert. Das Fahrzeug kam in einem Feld zum Stillstand. Zeugen setzten die Rettungskette in Gang.