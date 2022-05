Vom Dach gestürzt: Landwirt fiel vier Meter tief

Am Donnerstag gegen 21 Uhr war der Landwirt aus Eberndorf im Bezirk Völkermarkt am Dach seiner Selbstvermarktungshütte. Bei den Dacharbeiten stürzte er plötzlich durch eine Öffnung. Nach zwei Metern knallte er auf einen darunter befindlichen Holzbalken, er fiel weitere zwei Meter und blieb letztendlich am Schotterboden liegen.