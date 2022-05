Wer sein Gehirn schützen will, macht Bewegung!

Regelmäßige Aktivität - allen voran Ausdauersportarten, wie Joggen, Walken oder Schwimmen, regen die Durchblutung an und schützen dadurch Herz sowie Gefäße. Die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegt bei zweieinhalb Stunden Bewegung in der Woche. Damit die Belastung nicht zu hoch gewählt wird, empfiehlt es sich, das körperliche Training anfangs unter professioneller Anleitung von Trainingstherapeuten zu absolvieren.