Salzburg wird neue Gasleitungen bekommen

Versorgungssicherheit in Salzburgs Süden steigt

Da es zwischen Salzburg und Tirol nie eine Gasverbindung gab, wurden die westlichen Bundesländer stets aus Bayern versorgt. Der zweitgrößte Gasspeicher Europas in Haidach ist hauptsächlich für die Versorgung Bayerns zuständig und speichert mehr Gas als alle fünf Speicher in Bayern zusammen. Damit hängen auch Tirol und Vorarlberg indirekt an diesen Lagerstätten. Mit dem Lückenschluss würde zumindest Tirol ans österreichische Netz angeschlossen.