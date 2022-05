Öko-Gesetz als Antrieb für neue Windparks

Wirtschaftlich ist das nicht tragbar.“ Argumente wie dieses dürften in den Debatten rund um geplante Windparks in Salzburg schon bald an Überzeugungskraft einbüßen. Denn mit dem neuen, sogenannten Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) werden die Karten in puncto Ökostrom-Förderung völlig neu gemischt.