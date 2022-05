Lienz: Unbekannte stahlen E-Bikes aus Kellerabteil

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in einem Mehrparteienhaus in Lienz in der Zeit von Freitag und Samstag Zugang zu einem Kellerabteil. Die Polizei vermutet, dass sie über die Tiefgarage eingedrungen sein dürften. Dabei brachen sie ein Vorhängeschloss auf und plünderten daraus zwei E-Bikes. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.