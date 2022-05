Umfrage-Desaster vor Parteitag: Quo vadis, ÖVP?

Nordkorea lässt grüßen, entfleuchte es bösen Zungen im August 2021. Knapp 100 Prozent Zustimmung für Sebastian Kurz beim Parteitag. Der Heilsbringer ist kurz danach weg. Und doch ist er wieder da. Irgendwie. In Interviews und heute beim Parteitag in Graz. Die große Frage: Was hat er vor? Es sagt: Nichts, was nur irgendwie nach Comeback riechen könnte. Für manche ein bitterer Beigeschmack. Eine Rede wird der einstige Heilsbringer nicht darbringen dürfen. Ein Interview schon.